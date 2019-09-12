شكرا لقرائتكم خبر عن صورة ومعلومات تنشر لأول مرة عن هوية منفذ عملية اغتيال ابراهيم الحوثي الذي اعلن الحوثيون عن تصفيته في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هو ‏محمد علي قائد ضاوي مـــن قبيلة ذوزيد من ذومحمد ذوغيلان، نقيلة في بعدان اب من الجوف برط خريج الكلية الحربية الدقعة 33 عام 1997 هو المنفذ الرئيسي في مقتل ابراهيم الحوثي ورفيقه العياني في صنعاء قبل مغادرته إلى مأرب ومقتله هناك بعملية حوثية.

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