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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الصحفي فتحي بن لزرق يكشف المستور ويفجر مفاجأة : (لهذه الأسباب لن يحكم الانتقالي وسوف يسقط) !

كتب الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق مقالا هام تحت عنوانل " هذه الأسباب لن يحكم الانتقالي وسوف يسقط ".

موقع "صوت المغتربين" يعيد نشر مقال الصحفي بن لزرق كاملا نظرا لأهميته وما احتواه من معلومات وحقائق :

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( كنت واحدا من قلائل عارضوا إسقاط مؤسسات الدولة في "عدن" ولازلت وليس لي في هذه الدولة منصبا ولا وظيفة ولكنه الرفض لجر الناس إلى المجهول.

كصحفي غطيت أحداث 2011 في شهرها الأول كانت الشوارع تحترق والمؤسسات تنهب والفوضى تسود لكن الكهرباء كانت مضاءة والمياه واصلة إلى المنزل وصرف المرتبات يسير بصورة طبيعية.

قال رجل عجوز في حي القاهرة الذي كنت اسكنه يومها وانا وصديق لي في طريقنا لتغطية المظاهرات:" لاتخربوا البلد يا ابني ..

امسك بيد صديقي وشد كاميرا صغيرة كانت بحوزته..!

قال له :" ياحاج الأمور طيبة والكهرباء شغالة خليهم يقلعون علي عبدالله صالح وبيجي الأفضل.

ضحك الرجل :" وقال يا ابني هذه الدولة وردات إسقاطها ستأتيك لاحقا ، تشبه الفيل لاتسقط بسهولة لكن سيكون مدويا.

وفعلا بعد شهر وحينما لعلع الرصاص أمام محطات الوقود بعدن وانسكب الدم وانقطعت الكهرباء وتعثرت الدولة بحثت عن هذا الرجل العجوز ولم أجده.

قال لي احد جيرانه انه رحل إلى الريف ..

غادر الرجل لكن كلماته لاتزال ترن في أذني..

وطوال سنوات لاحقة عدت إلى الحي بحثا عن نفس العجوز ولم أجده حتى اليوم.

جاءت الارتدادات الضخمة لإسقاط الدولة يومها في 2011 فتعثرت حياتنا حتى اليوم .

حينما قرر "الانتقالي" مؤخرا إسقاط الدولة ومؤسساتها في "عدن" قلت لا ودفعت ثمنا غاليا لقولي هذا ورفضي..

قال لي انصار الانتقالي :" انت مستفيد من الشرعية؟

قلت لهم:" يشهد الله انني لا اتسلم مرتبا من الشرعية وليس لي فيها منصبا ولكنني ادرك خطورة مايحدث..!

قلت له :" ماهو مشروعكم؟

قال :" لن نكون اسوأ من الشرعية..

وخلال اسبوع واحد تبين انهم اسوأ بكثير وكثير جدا.

10 سنوات قضيتها من حياتي في صفوف الحراك وقياداته.

كان الاجتماع يبدأ بنقاش ودي وينتهي بتجادل قوارير الماء.. فهل سيقيم هؤلاء دولة؟

يمكن للحراك والانتقالي ان يتظاهر لكن ان يحكم هذا هو المحال ذاته..

بعث لي دبلوماسي خليجي كبير تغريدة لناشط يعيش في دولة اجنبية وهو يتوعد بإحراق الدنيا وإشعالها ثورة تحرق الجميع..

قال لي :" هل أسرة هذا عندكم في عدن؟

قلت له :" لا هو ولا أسرته في عدن ولم يزر هذه البلاد منذ أكثر من 13 عام لذلك لايهمه ان ينقطع راتب أو تتشرد أسرة أو ان يقتل شخص أو تحترق مؤسسة أو منزل ،أو ينقطع ماء أو كهرباء هو يغرد وكفى ثم يمضي ليأكل "همبرجر" ..

قال لي مسئول بوزارة الكهرباء هذا المساء :" يؤسفني ان أبلغك إننا لن نستطيع توفير الوقود لمحطات الكهرباء فيما هو قادم من الأيام ..

قال :" لانستطيع يافتحي ومن سيكذب عليك بأنه يستطيع إدارة الدولة عن بُعد فهو يكذب عليك..

في مقرهم الصغير بجولد مور يجلس عدد من قيادات المجلس الانتقالي على طاولة واحدة.

يحك "احدهم" انفه ويبزر هاتفه في وجوه زملائه ويقول:"شفتم منشوري الأخير ، نار نار امانة قد المشاركات 100 في نصف ساعة .

يرد أخر:" خليك في تويتر مالك ومال الفيس أمانة إني عملت تغريدة قبل يومين جلست هاشتج يومين.

تنطفى الكهرباء على غير موعد..

يأتي صوت قيادي أخر من داخل غرفة مجاورة:" شغلوا النت ياشباب باب باب ..

في هذه "البلاد" يمد الكثير من الناس معاول الهدم لمن يهدمون حياتهم على أمل إعمارها.

ويشعلون النار في اجسادهم على امل البحث عن ضوء في عتمة الظلام تستضيء به اعينهم.

ويخربون الطريق لكي يصلون إلى نهايته.

وحينما ينقطع الماء يذهبون إلى قص أنابيب الماء بحثا عن المياه ومايدرون أنهم يصنعون نهاية كل هذه الاشياء..

وفي "عدن" هدم الانتقالي المعبد فوق رؤوس الناس واما مسئولي الشرعية فمن تبقى منهم اخذ عائلته وارتحل وهم في النعيم..

وبقي "الانتقالي" وحيدا فلا هو ادار الدولة ومؤسساتها ولا هو ترك غيره يتولى إدارة شئون الناس..

في طريقها إلى ازمات شتى تمضي "عدن"وحيدة ، يمضي الناس الذين لاهم شرعية ولا انتقالي..

وكل ماسيفعله "الانتقالي" في مواجهة مطالب الناس انه سيدعو لتظاهرة وسيقرع الطبول لترقص الناس.

وان كنت جائع فعليك ان ترقص.

مريض عليك ان ترقص..

هذه دولتهم..تظاهر ثم ارقص.

سيسقط "الانتقالي" لكن المؤلم انه سيجر معه مئات الآلاف من الناس إلى قاع سحيق ووحده الشعب سيدفع الثمن اما هم فسينجون.

من لايملك مشروعا لن يحكم..

ومن اُستهل مشروعه بالتفتيش في أصول الناس والهويات وطارد اصحاب العربيات لن يحكم شيء.

المشاريع الكبيرة وحدها من تمضي ..

مشروع الدولة الجامعة لكل الناس التي لاتسألك من انت ؟ ما أصلك ؟ ماهويتك ؟

هي وحدها من تمضي وغيرها سيذوي والى الابد...

فتحي بن لزرق

8 سبتمبر 2019 )