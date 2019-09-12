شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هجوم مباغت في ”صنعاء“ يحصد رؤس عدد من قيادات الحوثي بينهم ”الكبسي“ و”الشامي“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هجوم مباغت في ”صنعاء“ يحصد رؤس عدد من قيادات الحوثي بينهم ”الكبسي“ و”الشامي“

لقي عدد من عناصر مليشيات الحوثي المتمردة بينهم قيادات ميدانية بارزة مصرعهم، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول، بنيران أبطال الجيش الوطني، في جبهة حريب نهم شرقي العاصمة صنعاء. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • خادمة فلبينية في السعودية تضع "بولها" في الطعام والشراب الذي تعده لأسرة كفيلها لمدة عامين ..شاهد كيف تم اكتشافها اخيرا وبماذا حكم عليها؟ عاجـــل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة المؤقتة عدن ومواجهات مسلحة في عددا من الشوارع ..«تفاصيل مايحدث الان» Advertisements شاهد كيف كان مصير الداعية السعودي الشهير الذي انتقد هيئة الترفيه قبل ايام .. (صور) عاجـــل : محمد بن سلمان في ورطة جديدة .. هروب فتاتين سعوديتين على طريقة هروب رهف القنون .. شاهد كيف ظهرت الفتاتين في اول فيديو .. شعرا مندوش وصدور بارزة ! ---------------------------------------- وذكر موقع وزارة الدفاع ”سبتمبر نت” أن قوات الجيش الوطني استدرجت، فجر اليوم، مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية كانت تحاول التسلل، إلى مواقع محررة للجيش في جبهة حريب نهم شرقي محافظة صنعاء. وبين أن قوات الجيش باغتت العناصر المتسللة بهجوم عنيف أسفر عنه سقوط عن عدد من عناصر المليشيات المتمردة، بينهم قادة ميدانيين بارزين، هم المدعو حمزة الكبيسي، والمدعو جبران الشامي، والمدعو أبو حسين الأغربي بالاضافة الى جرح آخرين من عناصر المليشيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مباغت في ”صنعاء“ يحصد رؤس عدد من قيادات الحوثي بينهم ”الكبسي“ و”الشامي“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.