عقب نهب الإمارات مولدات الكهرباء.. محافظ سقطرى: رهانهم خاسر ولن يمروا

كشف محافظ سقطرى، رمزي محروس، عن نهب مولدات مندوب الإمارات في الجزيرة، خلفان المزروعي، لمولدات ومحولات الكهرباء في المحافظة. مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأيادي العبث للنيل من مؤسسات الدولة في المحافظة.

وأكد محروس، في منشور على صفحته بـ"الفيس بوك"، أنه وإزاء ما قامت به الإمارات، "سنعزز حماية مؤسسات الدولة، ولن نسمح بأيادي العبث للنيل منها". وقال: "وجهنا الأجهزة الأمنية بتعزيز حماية مؤسسات الدولة، والوقوف أمام خطوات ومخططات التخريب والعبث".

وأشار إلى أن "ما يقوم به المندوب الاماراتي وأدواته من الاعتداء على مؤسسات الدولة سلوك مستهجن، ومرفوض، ويجب التوقف عنه فورا".

وفيما يتعلق برهان الإمارات وأدواتها في الجزيرة، على خلط الأوراق في المحافظة، من خلال اطفاء الكهرباء وغيرها، أكد المحافظ، أن "من يراهن على خلط الاوراق ومعاقبة ابناء سقطرى، والنيل من خدماتهم، وإذكاء الفتنة فرهانه خاسر ولن يمروا".

وقال المحافظ: "سيقف السقطريون، ومعهم الشرفاء جميعا، أمام كل يد تحاول العبث بمحافظتهم، ولن يسمحو لنار الفتنة ان تشب".

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وأوضح المحافظ: "تفاجأنا اليوم الاربعاء، سبتمبر بقيام المندوب الاماراتي خلفان المزروعي، والمسؤول عن مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية، باقتحام مؤسسة الكهرباء في محافظة سقطرى، بمعية عدد من عناصر الانتقالي، وسيطرتهم على مولدات ومحولات كهربائية وسحبها من المحطة".

وكانت المؤسسة العامة للكهرباء في جزيرة سقطرى، قد قالت، في وقت سابق اليوم، إن شبكة ومحطة مديرية قلنسية وعبدالكوري، تعرضت لاعتداء من قبل شركة تابعة لمؤسسة خليفة التابعة للإمارات في سقطرى.

وأوضحت مؤسسة كهرباء سقطرى في بيان لها، إن شركة "دكسم باور" التابعة لمؤسسة خليفة الإماراتية؛ قامت بإنزال وربط شبكة في محطة كهرباء قلنسية التابعة للحكومة، مشيرة إلى أن ذلك يعد اعتدا صريحا على شبكة ومحطة قلنسية.

وأضافت المؤسسة ان قيام شركة "دكسم باور" التابعة للإمارات؛ باستخدام شبكة كهرباء مديرية قلنسية لصالحها، هو استيلاء على محطة حكومية من قبل السلطات الإماراتية، لافتة إلى أن الشركة الإماراتية لم تعمد إلى التنسيق مع السلطة المحلية في جزيرة سقطرى.

ورفعت مؤسسة كهرباء سقطرى، مذكرة احتجاج لمحافظ الجزيرة، رمزي محروس، للنظر في الممارسات الاحتلالية لشركة "دكسم باور" التابعة لدولة لإمارات.