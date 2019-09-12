شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن نبتة يمنية لعلاج البواسير خلال أسبوع وبدون تدخل جراحي بإذن الله ..شاهد(صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تعد نبتة الوهيب من النباتات النادره وتنتشر في محافظة اب كما يطلق عليها اسم الحنكش أو التبشع وتستخدم ثمارها في علاج البواسير بحسب المزارعين في المحافظة .

وقال مزارعون في محافظة اب ان هذه النبتة الوهيب تستخدم لعلاج البواسير وأن أربع حبات من ثمارها تغني عن العملية الجراحية .

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جديد الحدث أونلاين:

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​وأشاروا الى ان هذه الثمار توزع مجانآ ولا تباع وانها من الادويه المجربة والفعالة في علاج البواسير دون اي اعراض جانبية وأنها تشفي المريض خلال اسبوع واحد فقط من استخدامها .

وعن طريقة استخدامها قالوا إن المريض يستخدم اربع حبات حبتين في اليوم الاول وحبتين أخريين في اليوم الثاني أو الثالث ويقوم المريض بدق تلك الحبوب ثم بدهن موضع البواسير من الخارج والداخل .

وأوضحوا ان عملية الدهن سيصاحبها التهاب من خمس الى عشر دقائق ثم يزول وبعد اسبوع واحد تظهر نتائجها في شفاء المريض بإذن الله تعالى .