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الضالع على صفيح ساخن.. هجوم مباغت ومعارك عنيفة وسط تعزيزات حوثية

الخميس 12 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

ذكرت مصادر محلية في محافظة الضالع، أن اشتباكات ومواجهات عنيفة اندلعت على أطراف شخب غرب قعطبة، فيما وصلت تعزيزات للميليشيات الحوثية، في وقت استهدفت مدفعية القوات المشتركة والمقاومة آليات حوثية قادمة من دمت.



وقالت المصادر لوكالة خبر إن تعزيزات للميليشيات الحوثية وصلت إلى منطقة الفاخر غرب قعطبة قادمة من مديرية دمت. وذكرت أنه تم استهداف آليات حوثية في منطقة الريبي شمال غربي الضالع، حيث رصدت وحدة الصواريخ التابعة للقوات المشتركة والمقاومة تحرك آليات في منطقة الريبي، وتم تدميرها وإحراقها، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في أجواء المنطقة.

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اتساع دائرة المعارك

واتسعت دائرة المعارك بين القوات المشتركة والمقاومة من جهة وبين الميليشيات الحوثية من جهة أخرى إلى جنوب سليم وشمال وشرقي قرية الريبي غرب منطقة حجر. واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين على أطراف جبهة شخب الزبيريات غرب قعطبة.

كما دارت اشتباكات ومواجهات عنيفة مصحوبة بقصف مدفعي صاروخي على أطراف جبهة شخب، حيث حشدت ميليشيات الحوثي عناصرها وعتادها بغية تنفيذ هجوم باغت على مواقع القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية المرابطة في مواقعها ومتارسها.

ويأتي هذا التطور غداة الهجوم والانتصار الذي أحرزته القوات المشتركة والمقاومة، الأحد، في تحرير حبيل الطويلة "الزبيريات" بجهبة شخب.