عاجـــل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة المؤقتة عدن ومواجهات مسلحة في عددا من الشوارع ..«تفاصيل مايحدث الان»

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عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف قبل قليل مديرية خور مكسر في عدن. وقال سكان محليون لصحيفة عدن الغد ان انفجار عنيف هز المديرية اعقبه اطلاق نار كثيف. Advertisements واعقب الانفجار اشتباكات عنيفة بجولة الرحاب بمنطقة العريش بنفس المدينة. كما هز انفجار اخر منطقة دار سعد بالقرب من حي البساتين ، واندلع بعد ذلك مواجهات مسلحة استخدمت فيها الاسلحة المتوسطة

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