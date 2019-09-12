شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. نائب رئيس مجلس النواب يكشف عن الرد السعودي الصادم لطلب الشرعية بانهاء مشاركة الإمارات في التحالف أو تصحيح وضع العلاقة مع الاخيرة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف عبد العزيز جباري عضو هيئة رئاسة مجلس النواب أن الامارات دعمها للانقلاب في عدن بأنها لم تأتي الى اليمن من أجل الشرعية و إنما جاءت من أجل السعودية. واشار جباري الى انه الشرعية طالبت السعودية بتصحيح وضع العلاقة مع الامارات فجاء الرد السعودي بان السعودية لا تستغني عن الامارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. نائب رئيس مجلس النواب يكشف عن الرد السعودي الصادم لطلب الشرعية بانهاء مشاركة الإمارات في التحالف أو تصحيح وضع العلاقة مع الاخيرة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.