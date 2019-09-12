قيادي في الائتلاف الجنوبي : يجب أن يعي الإقليم أن تمزيق بعض المحافظات الجنوبية ليس هو الحل الأمثل

طالب القيادي في الائتلاف الوطني الجنوبي الأستاذ عبدالكريم سالم السعدي من الإقليم أن يعي أن تمزيق بعض المحافظات الجنوبية ليس هو الحل الأمثل في الشمال والجنوب .
وقال السعدي في تصريح له، :"بالضغوط وسياسة لي الذراع قد ينجح الإقليم في فرض خارطة كنتونات مناطقية ومذهبية في اليمن تتوافق ومقاسات مصالحه في هذه المرحلة، ولكن المؤكد أن الإقليم وخلفه العالم لن يقدر على صنع الأمن والاستقرار في هذا البلد وستبقى المنطقة مشتعلة ، فحلول كهذه لن تطفئ الجمر المشتعل تحت الرماد".
وأشار الكاتب الجنوبي عبدالكريم السعدي إلى أن القضية الجنوبية قدمت كقربان لدولة خارجية، حيث قال :"قضي الأمر بالنسبة لقضية الجنوب فقد قدمت كقرباناَ وثمنا لاستحواذ جهة معينة على إقليم عدن !".
وأكد السعدي بالقول :"ما يجب أن يعيه الإقليم هو أن تمزيق بعض المحافظات الجنوبية وتوزيعها على الاقاليم ذات النكهة السعودية الإماراتية ليس هو الحل الأمثل لإنهاء الثأر المناطقي في الجنوب والمذهبي في الشمال!".
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