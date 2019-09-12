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هجوم غير مسبوق على القوات الحكومية في أبين

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قالت مصادر محلية بابين ان مسلحون شنو هجوم عنيف على القوات الحكومية في محافظة أبين.

وذكرت المصادر أن،الهجوم المُسلح نتج عنه إصابة عدداً من الجنود الذين كانوا على متن الطقم بإصابات بالغة.

وأكد الشهود” إنه تم نقل الجرحى والمصابين إلى مستشفى مديرية لودر العام لتلقي العلاج اللازم.

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