الاكثر مشاهدة - بابا الفاتيكان يتعرض للطعن في ظهره .. ومفاجأة بشأن هوية المنفذين

شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يتعرض للطعن في ظهره .. ومفاجأة بشأن هوية المنفذين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان إنه يتعرض للطعن في ظهره من قبل منتقديه، لك أكد أنه لا يخشى حدوث انقسام داخل الكنيسة الكاثوليكية.

وفي رحلة عودته من زيارة إلى أفريقيا، قال البابا متحدثًا عن المشاكل مع رجال الدين المحافظين الذين انتقدوه، إن هؤلاء "لا يريدون الخير للكنيسة"، وإنما يهتمون فقط "بتغيير الباباوات، وتغيير الأساليب، وخلق الانقسام".

وفي السابق، هاجم زعماء كاثوليك أمريكيون البابا بسبب آرائه.

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وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها البابا بصراحة عن احتمال حدوث انقسام في الكنيسة الكاثوليكية، التي يفوق عدد أتباعها في العالم مليار شخص، وفق موقع "بي بي سي" عربية.

ولدى عودته من جولة في أفريقيا شملت مدغشقر وموريشيوس وموزمبيق، سأل صحفي بابا الفاتيكان عن الهجمات التي تعرض لها من قادة كاثوليك محافظين وقنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية في الولايات المتحدة.

واتهم بعض الزعماء الكاثوليك - خاصة في الولايات المتحدة، لكن كذلك بعض الزعماء الآخرين في أنحاء متفرقة من العالم - البابا بأنه يتسبب في إضعاف إيمانهم، وطالبوا باستقالته.

وأثارت مواقف للبابا الغضب في أوساط المحافظين الكاثوليك، خاصة في ما يتعلق بالبيئة والهجرة. لكن أبرز الانتقادات هي تحركاته للسماح للكاثوليك المطلقين والمتزوجين مرة أخرى بالتناول.

وقال البابا "لا أخشى الانقسام"، مشيرًا إلى أن الكثير من الانقسامات حدثت بالفعل في تاريخ الكنيسة.

وأضاف "أدعو ألا يحدث، لأن السلامة الروحية لكثير من الناس تعتمد عليه".

وأشار البابا فرانسيس إلى أن آراء منتقديه تجاهه مخلوطة بأيديولوجيات السياسية.

وقال للصحفيين "ما أقوله عن القضايا الاجتماعية هو نفسه ما قاله (البابا) يوحنا بولس. أنا أنسخ ما يقولوه، (ومع هذا يقولون) إن البابا شيوعي للغاية".

وامتدح البابا ما وصفه بـ"النقد البناء"، ولكن ليس "أولئك الذين يبتسمون بينما يطعنونك في الظهر".

وقال إن "الانتقادات لا تأتي فقط من الأمريكيين (ولكن) من كل مكان، بما في ذلك من هم منا"، في إشارة إلى مجلس إدارة الكنيسة الكاثوليكية.