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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مصرع خميني اليمن على يد القوات اليمنية والسعودية بصعدة.. صورة

اكدت مصادر محلية ان مصور قناة المسيرة الحوثية لقي مصرعه خلال معارك مع قوات الجيش الوطني في صعدة. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عمل سائقاً لدى صالح وطارق وتوفيق عفاش.. شاهد كيف كان مصير أحد خونة الرئيس الراحل اليوم في صنعاء عاجـــل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة المؤقتة عدن ومواجهات مسلحة في عددا من الشوارع ..«تفاصيل مايحدث الان» Advertisements عاجـــل : محمد بن سلمان في ورطة جديدة .. هروب فتاتين سعوديتين على طريقة هروب رهف القنون .. شاهد كيف ظهرت الفتاتين في اول فيديو .. شعرا مندوش وصدور بارزة ! ---------------------------------------- وقالت المصادر ان مصور قناة المسيره (خميني حسين عبدالله خطبة" لقي مصرعه على يد قوات الجيش الوطني و القوات السعودية بمنطقة كتاف اثناء محاولته تصوير عملية عسكريـه انتهت بهلاكه وهلاك 15 من مليشيات الحوثيين بصعدة. وشهدت محافظة صعدة خلال الايام الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي تمكن الجيش المسنود من قوات التحالف من تحقيق عمليات نوعية في عمق صعدة شمال اليمن.

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