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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عمل سائقاً لدى صالح وطارق وتوفيق عفاش.. شاهد كيف كان مصير أحد خونة الرئيس الراحل اليوم في صنعاء

اودعت مليشيا الحوثي مشرفها في الصافية في سجونها، بعد انتهاء خدماته التي قدمها للمليشيا الحوثية وخيانته لأسرة عفاش المقرب منها وتقديمه معلومات سرية عنهم وتحديد أماكنهم وأموالهم لصالح المليشيا. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عمل سائقاً لدى صالح وطارق وتوفيق عفاش.. شاهد كيف كان مصير أحد خونة الرئيس الراحل اليوم في صنعاء عاجـــل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة المؤقتة عدن ومواجهات مسلحة في عددا من الشوارع ..«تفاصيل مايحدث الان» Advertisements عاجـــل : محمد بن سلمان في ورطة جديدة .. هروب فتاتين سعوديتين على طريقة هروب رهف القنون .. شاهد كيف ظهرت الفتاتين في اول فيديو .. شعرا مندوش وصدور بارزة ! ---------------------------------------- ونقلت مصادرصحفية عن مصدرمحلي اليوم الأربعاء، قوله: إن مليشيا الحوثي اعتقلت الضابط في الحرس الجمهوري" محمد علي النجار" وأودعته في سجونها. والنجار ينتمي إلى قرية بيت الأحمر مسقط رأس الرئيس السابق علي عبدالله صالح قام بخيانة أسرة ال عفاش لصالح الحوثيين، وعينته المليشيا في وقت سابق مشرفاً لمنطقة الصافية بالعاصمة صنعاء وأطلق عليه لقب "ابو يحيى"، واستفادت منه المليشيا في جمع معلومات عن اسرة صالح وأسرته. وأكد المصدر أن النجار كان يعرف معلومات كثيرة ومهمة عن أسرة عفاش حيث كان النجار يشتغل سائق مع عائلة الرئيس صالح ثم مع طارق عفاش وتوفيق صالح ومكن الحوثيين من تلك المعلومات التي استفادت منها أثناء انتفاضة 2 ديسمبر . ووضح المصدر ان النجار باع أيضا أراضي تابعة لأسرة عفاش كان قد حصل على وثائقها لقربه منهم لكن المليشيا بعد أن استغنت عن خدمات النجار قامت بالزج به في السجن.

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