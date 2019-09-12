محافظ سقطرى يوجه بالتصدي لـ"الإمارات" واستعادة محولات الكهرباء التي نهبتها

وجه محافظة سقطرى، رمزي محروس، اليوم الأربعاء، مدير عام شرطة المحافظة، العميد علي أحمد الرجدهي، بالعمل على تطويق المكان الذي تم نقل المولدات والمحولات الكهربائية، التي تم نهبها من قبل مسؤول إماراتي في المحافظة، حتى يتم استعادتها.

كما وجه المحافظ - وفقا للوثيقة التي حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منها، وجه الأجهزة الأمنية بـ"تأمين مبنى مؤسسة الكهرباء، ومحطة كهرباء مدينة حديبوه، وتعزيز تأمين مؤسسات الدولة، ومصالح المواطنين".

وحمل رمزي محروس، مدير عام شرطة المحافظة، "المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس عن أداء الواجب".

ودعا المحافظ محروس، الى اجتماع عاجل للجنة الأمنية بالمحافظة، واتخاذ الاجراءات القانونية، إزاء ما تعرضت له المولدات والمحولات الكهربائية في المحافظة من اعتداء ونهب من قبل عناصر مسلحة موالية للإمارات.

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وشدد على ضرورة إعادة المولدات والمحولات الى المحطة والتأكد من جاهزيتها، ومن الأضرار الناتجة، وتعزيز تأمين مؤسسات الدولة، ومصالح المواطنين، ورفع تقرير اليه خلال ست ساعات من كتابة هذا البلاغ.

وكانت ميليشيا الانتقالي الإماراتي، قد أقدمت الأربعاء، على نهب مولدات الكهرباء في محافظة أرخبيل سقطرى، فيما يبدو تصعيد جديد لدولة الإمارات ضد الحكومة الشرعية.



ووفقا لمذكرة من مديرعام الكهرباء بسقطرى سالم عوض وبلاغ صحفي من مؤسسة الكهرباء، فإن مجاميع مسلحة بقيادة يحيى مبارك -رئيس ما يسمى بالانتقالي - اقتحمت مؤسسة الكهرباء بالقوة، ونهبت مولد واثنين محولات.



وقالت مؤسسة الكهرباء، إنه "تم نقل مولدات الكهرباء على متن ناقلات إلى مؤسسة خليفة الإماراتية. مضيفة "أن تلك المجاميع تقوم حالياً بتكسير المباني لإخراج بقية المولدات، لافتاً إلى أنه تم فصل الكيبلات المغذية لمدينة حديبو من المحطة التي أنشأت بتمويل من البرنامج السعودي للإعمار".



وأكد أنهم أجروا اتصالات في محاولة لإيقاف عملية النهب وحماية مؤسسة الدولة، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من الجهات الأمنية، ولم يتم تعزيز حراسة المؤسسة.