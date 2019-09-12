عدن - ياسمين التهامي - عاجل .. نائب رئيس مجلس النواب يكشف عن الرد السعودي الصادم لطلب الشرعية بانهاء مشاركة الإمارات في التحالف أو تصحيح وضع العلاقة مع الاخيرة !

2019/09/12 الساعة 01:42 صباحاً

كشف عبد العزيز جباري عضو هيئة رئاسة مجلس النواب أن الامارات دعمها للانقلاب في عدن بأنها لم تأتي الى اليمن من أجل الشرعية و إنما جاءت من أجل السعودية.

واشار جباري الى انه الشرعية طالبت السعودية بتصحيح وضع العلاقة مع الامارات فجاء الرد السعودي بان السعودية لا تستغني عن الامارات.