شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الحوثي يباغت ولي عهد ابو ظبي بهذا الطلب الغريب الذي ادهش كل ابناء الشيخ زايد..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وجه القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، دعوة مهمة لدولة الامارات العربية المتحدة، الدولة الفاعلة في التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن.



ودعا القيادي الحوثي ، الإثنين، قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تمكين مواطنيها من حقهم الديمقراطي بدلا من الخوض في حروب باليمن.

جديد الحدث أونلاين:

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وقال الحوثي على حسابه في “تويتر”: “‏ندعو قيادة الإمارات إلى الإصغاء لمطالب مواطنيها وتمكينهم من حقهم الديمقراطي الذي يتطلعون إليه”.

وأضاف: “من الغريب أن يدعي حكام الإمارات خوض الحروب لحماية حرية الآخرين، بينما يفقدها مواطنوها”.

واعتبر ‏أن “سعادة المواطن الإماراتي منحه مايتطلع إليه من رفاه حقوقي بما يمثل من اعتزاز حقيقي بالثقة به وذلك من خلال ممارسته لدوره في المشاركة الحقيقية في تمثيل الشعب عبر الانتخابات الحرة غير المقيدة او المختزلة”.

وخلص الحوثي بالقول: “هذه هي المعركة الحقيقية التي يجب خوضها بدلاً من المغامرات والحروب العبثية باليمن”.