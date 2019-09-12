الميليشيات تخطف تاجراً في إب وتسرق سيارته ومبلغاً مالياً كبيراً

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الميليشيات تخطف تاجرا في إب وتسرق سيارته ومبلغا ماليا كبيرا
الخميس 12 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
قالت مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية أقدمت على إختطاف أحد التجار في محافظة إب، الخاضعة لسيطرتهم، بعد نهب سيارته ومبلغ مالي كبير كان بحوزته .
وذكرت المصادر، أن مسلحين يقودهم قيادي حوثي يدعى "أحمد وجيه الدين" ويكنى بأبو عقيل ويوسف المنزلي، اقتحموا محال تجارية للمستثمر إبراهيم الحداد، قبل أن يقوموا بإختطافه ونهب سيارته الشخصية إلى جانب مبلغ مالي كبير من محله التجاري بمدينة إب.
وتأتي الخطوة ضمن عمليات نهب وابتزاز تمارسها ميليشيا الحوثي بحق التجار وأصحاب المحال التجارية والمستشفيات والصيدليات، في مناطق سيطرتها بذريعة دعم المجهود الحربي وتمويل الفعاليات الدينية الطائفية التي تقيمها.
وتزداد في محافظة إب عمليات النهب والسلب التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، في ظل سيطرتهم على المدينة وفي إطار الإنفلات الأمني الذي تشهده منذ إنقلاب الميليشيات على الشرعية .
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