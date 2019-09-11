شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن انهيار مخيف للعملة اليمنية امام الدولار .. تفاصيل اسعار الصرف مساء يوم الاربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - واصل الدولار صعوده الكبير أمام الريال اليمني، محققاً أعلى ارتفاع منذ مطلع العام الحالي. ويشهد الريال اليمني تراجع كبير وانهيار مستمر مقابل العملات الأجنبية. وكانت اسعار الصرف مساء يوم الأربعاء، في اليمن على النحو التالي العملة سعر البيع سعر الشراء جديد الحدث أونلاين: Advertisements سعر الدولار الأمريكي` 610 616 سعر الريال السعودي 159 161 سعر الدرهم الإماراتي 161 163 أسعار اليورو الأوروبي 648 651 أسعار الجنيه الاسترليني 700 704 أسعار الدولار الكندي 435 438 سعر جنيه مصري 35 36 سعر الريال القطري 156 157 سعر الدينار الكويتي 1904 1914 أسعار الريال العماني 1505 1515 أسعار الدينار الأردن 816 820 أسعار الدينار البحريني 1429 1458

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