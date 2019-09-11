في ذكرى أحداث سبتمبر.. مستشار "بن لادن" يكشف بالأسماء عن تعاون الإصلاح مع القاعدة

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

أيمن الفايد

كتب Advertisements سيد مصطفي - الخليج 365

كشف " أيمن الفايد" المستشار الإعلامي لأسامة بن لادن، في تصريحات لـ"الخليج 365" عن عدم مشاركة تنظيم القاعدة في أحداث 11 سبتمبر، مؤكدًا أن الأحداث تم اصطناعها لتصفية طالبان والقاعدة في أفغانستان، مؤكدًا أن 11 سبتمبر كانت مبرر لواشنطن لدخول أفغانستان واحتلال العراق، قائلًا "كانت عملية 11 سبتمبر مبرر للولايات المتحدة لدخول أفغانستان وبعدها العراق".



وأوضح الفايد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسرة الأحمر كانت مشتركة في القتال بأفغانستان، وهم من كانوا يوردون المقاتلين لأفغانستان، ومن بينهم "عبد الله بن حسين شيخ مشايخ حاشد" ، مضيفًا أن"حميد الأحمر" كان متواجد في أفغانستان بصحبة أخوه الأصغر ووالدهم كان يأتي في زيارات متقطعة.

وأكد المستشار الإعلامي لأسامة بن لادن، تواجد عبد المجيد الزنداني وأبنه وشقيق زوجته الثانية في أفغانستان، مبينًا أن الشيخ حميد الأحمر كان يدخل إلى غرفة قيادة العمليات، وكان الإخوان المسلمين يبيعون أي شئ بالمال، وغدروا بأسامة بن لادن نفسه وغدروا بمقاتلين القاعدة أنفسهم، قائلًا: "كانوا يتجسسوا علي عناصر القاعدة لصالح أمريكا وإيران، ووصلوا بعد ذلك أنهم كانوا يكفروا عناصر التنظيم بل ويكفرون أسامة بن لادن" .