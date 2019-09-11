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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
أيمن الفايد
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
كشف " أيمن الفايد" المستشار الإعلامي لأسامة بن لادن، في تصريحات لـ"الخليج 365" عن عدم مشاركة تنظيم القاعدة في أحداث 11 سبتمبر، مؤكدًا أن الأحداث تم اصطناعها لتصفية طالبان والقاعدة في أفغانستان، مؤكدًا أن 11 سبتمبر كانت مبرر لواشنطن لدخول أفغانستان واحتلال العراق، قائلًا "كانت عملية 11 سبتمبر مبرر للولايات المتحدة لدخول أفغانستان وبعدها العراق".
وأوضح الفايد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسرة الأحمر كانت مشتركة في القتال بأفغانستان، وهم من كانوا يوردون المقاتلين لأفغانستان، ومن بينهم "عبد الله بن حسين شيخ مشايخ حاشد" ، مضيفًا أن"حميد الأحمر" كان متواجد في أفغانستان بصحبة أخوه الأصغر ووالدهم كان يأتي في زيارات متقطعة.
وأكد المستشار الإعلامي لأسامة بن لادن، تواجد عبد المجيد الزنداني وأبنه وشقيق زوجته الثانية في أفغانستان، مبينًا أن الشيخ حميد الأحمر كان يدخل إلى غرفة قيادة العمليات، وكان الإخوان المسلمين يبيعون أي شئ بالمال، وغدروا بأسامة بن لادن نفسه وغدروا بمقاتلين القاعدة أنفسهم، قائلًا: "كانوا يتجسسوا علي عناصر القاعدة لصالح أمريكا وإيران، ووصلوا بعد ذلك أنهم كانوا يكفروا عناصر التنظيم بل ويكفرون أسامة بن لادن" .
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كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى أحداث سبتمبر.. مستشار "بن لادن" يكشف بالأسماء عن تعاون الإصلاح مع القاعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.