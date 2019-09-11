القوات المشتركة تكسر هجوماً حوثياً جنوب التحيتا في الحديدة

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القوات المشتركة تكسر هجوما حوثيا جنوب التحيتا في الحديدة

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

كسرت القوات المشتركة، مساء اليوم الأربعاء، هجوماً عنيفاً شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية، على مواقع قواتها المتمركزة في أطراف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة في الساحل الغربي لليمن .



ونقل موقع المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصدر عسكري ميداني، قوله، أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت جنوب التحيتا إثر هجوم واسع شنته مليشيا الحوثي من جهات عدة على مواقع تمركز جنود القوات المشتركة .

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ولفت المصدر إلى أن المليشيات شنت هجوماً وحاولت التقدم صوب المواقع إلا أن أبطال القوات المشتركة احبطوا محاولاتها وكسر الهجوم .. مؤكداً أن القوات المشتركة كبدت الميليشيات الإنقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار .

وبحسب الموقع، فقد صعدت مليشيات الحوثي الإرهابية مؤخرا من عملياتها على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة الساحلية ، في سعي منها لإحراز تقدم إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل وتكبدت خسائر فادحة .

وفي وقت سابق، قالت مصادر ميدانية، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، حشدت عناصرها على الخط الساحلي غرب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة في الساحل الغربي، بالتزامن مع تصعيد قصفها المدفعي على المنطقة .

وقالت المصادر، أن الميليشيات تستعد بهذا الحشد لشن هجوم كبير على الخط الساحلي بهدف السيطرة عليه .. مؤكدة أن تحركات الميليشيات تشير إلى هذا الهدف .

وبحسب المصادر، بأن الميليشيات دفعت يومي الأحد والاثنين، بتعزيزات كبيرة تصل تباعاً إلى منطقتي السويق والمغرس، تتبعان التحيتا وتحت سيطرة المليشيات .. مشيرة إلى آليات وعربات عسكرية مختلفة وأطقم محملة بمجاميع من المسلحين.