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مصرع قيادات إنقلابية في مواجهات عسكرية شرق صنعاء

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

ميليشا الحوثي

كتب الخليج 365

أفاد مصدر عسكري، أن قيادات ميدانية بارزة في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، لقيت مصرعها، خلال مواجهات، اليوم الأربعاء، في جبهة حريب نهم شرق العاصمة صنعاء .

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ونقل موقع وزارة الدفاع، سبتمبرنت، عن المصدر، قوله، أن قوات الجيش المتمركزة شرق صنعاء صدت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة حريب نهم، أسفرت عن مصرع ثلاثة من القيادات الميدانية الحوثية.

وأضاف المصدر، أن المجموعة التي نفذت محاولة التسلل تكبدت خسائر حيث قتل عدد من أفرادها بينهم قياديون هم المدعو حمزة الكبسي، والمدعو جبران الشامي، والمدعو أبو حسين الأغربي، إضافة إلىجرح آخرين.

وتجددت المواجهات بين قوات الجيش، والميليشيات الإنقلابية، منذ أيام، عقب هجوم معاكس لوحدات من الجيش الوطني، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع في “حريب نهم”، منها البزخ ونبقان، وأسفرت المعارك عن مقتل 20 عنصراً من المليشيات وعدد من الجرحى.