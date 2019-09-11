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سياسي جنوبي : تصريحات محافظ شبوة كشفت الهدف القادم للإخوان وقطر
الأربعاء 11 سبتمبر 2019
رئيس دار المعارف للبحوث والاحصاء سعيد عبدالله بكران
قال سياسي جنوبي بارز، أن التصريحات التي أدلى بها محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، لقناة الجزيرة كشفت هدف الإخوان وقطر القادم في المحافظة .
وقال رئيس دار المعارف للبحوث والاحصاء سعيد عبدالله بكران، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر تعليقاً التصريحات، "بن عديو اختصر الطريق اليوم مهدداً قوات التحالف ومحدداً ان معسكرها في بلحاف هو هدف تنظيم الإخوان وطبعا يليه معسكر التحالف بعدن والمكلا".
واضاف : "سياسة النفس الطويل أخرجت الأهداف القطرية الي العلن وهي نسخة طبق الأصل من الأهداف الإيرانية في اليمن".
وزعم محافظ شبوة أن دولة الإمارات حوّلت منشأة مشروع بلحاف لتصدير الغاز المسال إلى ثكنة عسكرية، وذلك في إطار إنتقادات إخوان الشرعية لدور الإمارات ضمن التحالف العربي بعد رفضها السماح بعودة الإرهابيين إلى عدن .
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