شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن هوية القوات المسيطرة على منشأة بلحاف لتصدير الغاز بشبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الأربعاء، دولة الإمارات بتحويل منشأة مشروع "بلحاف" لتصدير الغاز المسال إلى ثكنة عسكرية.

وقال محمد صالح بن عديو، في حوار مع موقع "المصدر أون لاين" إن الحكومة طلبت نقل القوات العسكرية الإماراتية من بلحاف كي يعاد تشغيل المشروع".

وأكد هروب قوات من الانتقالي الى المنشأة وتم توفير الغطاء لهم من قبل القوة الإماراتية المتواجدة هناك، وبعضها اشترك في الهجوم على عزان يوم 2 ديسمبر واتخذت من بلحاف منطلقا.. وفق قوله.

