شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: تفجير الوضع في ”سقطرى“ والمحافظ ”رمزي محروس“ يستنفر ويتوعد الامارات و”المزروعي“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعهد محافظ سقطرى رمزي محروس، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول، بالوقوف أمام كل يد تحاول العبث بالأرخبيل وعدم السماح بنشر الفتنة.

وفي منشور بصفحته على ”فيسبوك“ أكد المحافظ ان ”ما يقوم به المندوب الاماراتي وأدواته من الاعتداء على مؤسسات الدولة سلوك مستهجن ومرفوض ويجب التوقف عنه فورا“.

وأضاف: ”سنعزز حماية مؤسسات الدولة ولن نسمح بأيادي العبث للنيل منها“، لافتا الى توجيه الأجهزة الامنية بتعزيز حماية مؤسسات الدولة والوقوف أمام خطوات ومخططات التخريب والعبث“.

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واتهم المحافظ المندوب الاماراتي خلفان المزروعي والمسؤول عن مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية باقتحام مؤسسة الكهرباء في محافظة سقطرى بمعية عدد من عناصر الانتقالي وسيطرتهم على مولدات ومحولات كهربائية وسحبها من المحطة.

وقال ”محروس“ إن ”من يراهن على خلط الأوراق ومعاقبة أبناء سقطرى والنيل من خدماتهم وإذكاء الفتنة "فرهانه خاسر ولن يمروا".

وكانت مصادر محلية في محافظة أرخبيل سقطرى، قالت في وقت سابق اليوم، إن مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات، سيطروا على المؤسسة العامة للكهرباء، وقاموا بفصل كابلات ربط الطاقة وربطها بمولدات تابعة لشركة إماراتية.