شكرا لقرائتكم خبر عن المواطن محمد يشكو قسمالسنينة ...؟!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكى المواطن محمد احمد ، تعنت قسم شرطة السنينة بالعاصمة صنعاء من تنفيذ توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي ، والأحكام القضائية الصادرة بإخلاء القسم وترميم وتعويضه فارق الايجار لمنزله المكون من دورين وأربع شقق ، المؤجر لإدارة أمن صنعاء كمقر لقسم شرطة السنينة منذو أكثر من خمسة عشر عاما ، بإيجار شهري لا يتجاوز الستون الألف ريال..

الاخ محمد احمد وبعد سنوات من مماطلة القسم له بتسليم المنزل دون جدوى ، بات اليوم ينتظر الفرج بعد الإنذار الذي تلقاه للمره العاشرة والذي كان آخرها إخراج بعض الأثاث إلى الشارع من قبل صاحب البيت المستأجر له بسرعة مغادرة المنزل لحاجته إليه..

هذا الوضع المتأزم جعل محمد في حيرة من أمره ، بالبحث عن الطريقة والكيفية التي يمكن أن يستعيد بها منزله ..؟! خاصة بعد أن أصبح مهدد مع أسرته بالسكن بالشارع ، بينما على الواقع يملك منزل كبير مكون من دورين ، لكن الوصول إليه لاخذ قسط من الراحة بين عمدانه صار صعب ، بعد رفض إدارة قسم السنينة إخلاءه ، مكتفيه بصرف الوعود الكاذبة والمماطة المحبطة ..

الآن محمد كل ما يريده هو تنفيذ توجيهات الداخلية والأحكام القضائية ، بإخلاء منزله من قبل قسم السنينة ، لحاجته الماسة إليه ، ليتمكن من الانتقال مع أسرته للسكن فيه ، بدلا من البحث عن منزل اخر ، قد يصعب الحصول عليه هذه الأيام

وأننا على ثقة تامة بتجاوب معالي وزير الداخلية مع شكوى هذا المواطن ، وتمكينه من إستعادة منزله شقى عمره ...