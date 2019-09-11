شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والانتقالي على وشك إبرام "صفقة القرن" اليمنية عبر حوار غير معلن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية عن حوار غير معلن بين حزب التجمع اليمني للإصلاح، والمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة جدة السعودية بهدف إيجاد حلول سياسية بعد المواجهات الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.



ونقل موقع "صيرة بوست" عن مصادر مطلعة أن الاجتماع حضره علي محسن صالح نائب رئيس الجمهورية ومعين عبدالملك رئيس الوزراء وعبدالله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية من جانب حزب الإصلاح، وعيدروس قاسم الزبيدي وآخرين عن الانتقالي.



ووفقًا لذات المصدر فقد تم الاتفاق على ابقاء رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في منصبه، وتعيين نائب ثاني لرئيس الجمهورية يمثل المجلس الانتقالي بالإضافة إلى إقالة وزير الداخلية أحمد الميسري وكل من وقف إلى جانبه.



وذكر "صيرة بوست" أن منصب وزير الداخلية والنقل والأشغال العامة ستكون، وفقَا للاتفاق، من نصيب المجلس الانتقالي على أن يبقى علي محسن صالح نائبا أول لرئيس الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإصلاح والانتقالي على وشك إبرام "صفقة القرن" اليمنية عبر حوار غير معلن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.