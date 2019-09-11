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عــاجل : احداث متسارعة الان في عدن وتحذيرات هامة وعاجلة لجميع السكان ..شاهد اولى الصور

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة عدن، اليوم الاربعاء، عاصفة رملية قوية غطت بعض مديريات العاصمة ‎المؤقتة عدن.

وحذر خبراء سكان عدن من الخروج من المنازل وطالبوهم باقفال النوافذ والابواب وعدم الخروج حتي تنتهى العاصفة.

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وتوقع الخبراء ان تعم العاصفة الرملية كافة مديريات عدن

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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