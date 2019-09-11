شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : هجوم عنيف على أقوى معسكرات المجلس الانتقالي في حضرموت ومصادر تكشف تفاصيل ماحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استكملت القوات الحكومية السيطرة على معسكر ثماد في حضرموت التابع لقوات الانتقالي الموالية للامارات واضافت المصادر ان الشرعية سيطرت على المعسكر بعد بمواجهات عنيفة مع قوات الانتقالي

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