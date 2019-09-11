عاجل : تعيين قائدا عسكريا جديد في شبوة ”تعرّف عليه“

اصدر الرئيس هادي اليوم الاربعاء قرارا يقضي بتعيين قائدا جديدا للقوات الخاصة. وقضى القرار بتعيين محمد صالح لعكب قائدا للقوات الخاصة بشبوة ويرقى الى رتية عميد .

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