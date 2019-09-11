العميد خالد الوحيشي.. القائد الذي تخلى عن المنصب والمكسب

في زمن المناصب والمكاسب يتمسك بعض المسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية بالمناصب لانها تدر لهم مكاسب غير مشروعة ويوم يأتي القرار بتغييره ينهار وتذهب تلك الشطحات وحركات التعالي والغرور والشخيط على الآخرين ويتوه في التفكير والقلق على مصيره المجهول وكيف يعود إلى الناس طبيعي وكيف يستقبلوه وقد صار بلا منصب.

العميد خالد محمد الوحيشي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية السابق كسر هذه القاعدة للقيادات التي تعتقد انها مخلده بكراسي السلطة.

عين قائدأ للواء الثالث حماية رئاسية وجاء إلى معسكر خراب بعد اجتياحه من قوات الانتقالي ونهب كل مقدراته , عمل الرجل بكل مايستطيع لإعادة لملمة قوات اللواء والبحث عن إمكانيات تساعده لإعادة جاهزيته واستطاع في غضون أشهر من تحقيق الكثير ...

لكنه بالمقابل رغم جهوده المضنية اصطدم بكثير من المعوقات والصعوبات حاول مجابهتها والتغلب على تلك التحديات وتحمل الكثير ومع ذلك وصل إلى طريق مسدود وإلى قناعة انه كالذي يحرث في البحر..فاتخذ قرار شجاع وغير مسبوق في تاريخ القيادات والمسؤولين وهو تقديم استقالته من قيادة اللواء.

وبعد يومين صدر قرار جمهوري بتعيين القائد العميد لؤي الزامكي خلفأ له كقائد للواء الثالث حماية رئاسية والعميد الزامكي كان خير خلف لخير سلف.

المفاجأة كانت عند لجنة التسليم والاستلام كان يتوقع البعض أن القائد السابق العميد خالد الوحيشي سيحتفظ لنفسه بسيارتين خاصة صرفت له ومجموعة من الأسلحة لحمايته كبقية القادة العسكريين.

لكن الذي حدث انه سلم كل شي لم يبقي في ذمته حتى سيارة او قطعة سلاح أربك الجميع وأقرت اللجنة بقاء سيارتين وأسلحة لحمايته لكنه رفض وقال : انا القائد الذي اجيت من الشعب سأعود إلى الشعب وخرج إلى يتمشي في شوارع عدن بطرقاتها دون جندي حراسة ويذهب لمقايل القات كمواطن وبشكل طبيعي حتى مسدسه يتناساه اويتركه عمدأ في منزلة بحي الصولبان.

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حسنأ هذه الحالات الإستثنائية تجسد ثقه الإنسان بنفسه انه يتكى إلى ماضي نظيف خالي من الدم والثأر.

خالد الوحيشي هو شقيق المناضل الشهيد سالم محمد الوحيشي قائد اللواء 103 مشاة ووكيل محافظة صعدة رحمه الله وشقيق العميد صالح الوحيشي ينتمي إلى أسرة وقبيلة عريقة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

ترك المناصب وهو يطلق ضحكاته المجلجلة المعهودة غير مأسوف عليه.

بعد نحو شهر أذكر من تركه لمنصب القيادة غادر لعلاج أسرته إلى القاهرة وتم توديعه وداع الرجال الوطنيين الأحرار الأوفياء وكان في مقدمة مودعيه القائد البطل اللواء الركن فضل حسن محمد قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومساعد وزير الدفاع اللواء صالح محمد حسن ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع وكاتب هذه السطور في مشهد يرفع الرأس وهنا الصور تتحدث عن نفسها ولاتقبل الشك والجدل والاجتهاد.

هذا هو القائد العميد خالد الوحيشي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية السابق وللحديث بقية ودمتم والوطن بالف خير وسلام وأمان واطمئنان.

*علي مقراط (رئيس تحرير صحيفة وموقع الجيش السكرتير الإعلامي لوزارة الدفاع - عدن)