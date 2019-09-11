رئيس الوزراء يعزي بوفاة الفنان اليمني الكبير هود العيدروس

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة الفنان اليمني الكبير هود العيدروس، الذي وافاه الاجل، مساء امس الثلاثاء في مدينة جدة، بعد حياة زاخرة بالابداع في خدمة الفن والطرب الاصيل.

ونوه رئيس الوزراء في برقية عزاء وجهها إلى نجل الفقيد عيدروس وجميع اخوانه وافراد اسرته الكريمة، بما تميز به الفنان الراحل من اداء مميز لالوان الغناء الحضرمي وحرصه على حفظ تراثه، وما قدمه من محاولات لتجديد الاغاني اليمنية من خلال صالونه الفني الخاص في مدينة جدة الذي كان له دور بارز في تنمية قدرات الكثير من الفنانين الصاعدين وتدريبهم على الغناء وعزف الموسيقى

وعبر رئيس الوزراء عن أحر تعازيه وصادق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد، وللوسط الفني والشعب اليمني والخليجي والعربي عامة بهذا المصاب.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان .

"انا لله وانا اليه راجعون".