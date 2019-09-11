الاكثر مشاهدة - ورد الآن : قوات ضخمة تصل إلى عدن .. ومصدر يكشف هويتها ووجهتها القادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : قوات ضخمة تصل إلى عدن .. ومصدر يكشف هويتها ووجهتها القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام يمنية، بوصول 30 حاوية محكمة الإغلاق قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء الزيت في عدن.

ونقل موقع صحيفة "عدن الغد" عن مصادر قولها إن "30 حاوية تم إنزالها من سفينة عسكرية رست في الميناء فجر اليوم الأربعاء ومن المتوقع نقلها إلى مقر القيادة الإماراتية في البريقة".

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ووفقا للصحيفة، رست السفينة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بميناء الزيت وتم تفريغ حمولتها وسط حراسة مشددة فجرا.

وأضافت الصحيفة "لم تتوفر معلومات فيما إذا كانت الحاويات تحمل أسلحة أو معدات أخرى".

مصادر متطابقة، أكدت أن الحمولة الإماراتية تتضمن أسلحة ومعدات عسكرية، عقب أيام من وصول 60 مدرعة إماراتية، لمساندة المتمردين ضد الحكومة اليمنية.

وتستمر الإمارات بإدخال قوات عسكرية ومدرعات عبر الموانئ اليمنية، لدعم وإسناد ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المتمرد على الشرعية، في الوقت الذي توعد وزير النقل اليمني بملاحقتها دوليًا على هذه التصرفات.

وفي السياق ذاته، طالب محافظ شبوة محمد صالح بن عديو بخروج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف لإعادة تشغيلها.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قال بن عديو إن "المنشأة تحولت خلال السنوات الماضية إلى ثكنة عسكرية منعت البلد من الاستفادة من أهم المنشآت فيها".

وتابع قائلا "قوات الجيش والأمن ستعمل لإعادة الاستقرار في المحافظة".

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت على لسان نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي الطيران الإماراتي بشن غارات على الجيش اليمني أوقعت قتلى وجرحى في صفوفه، مطالبة السعودية باعتبارها قائدة التحالف العربي في اليمن بايقاف ماوصفته بالتصعيد غير المبرر.

ودعا الحضرمي "المملكة العربية السعودية وقيادتها كقائدة لتحالف دعم الشرعية إلى الوقوف بجانب الحكومة الشرعية وإيقاف هذا التصعيد العسكرية غير القانوني وغير المبرر".

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بيانا للخارجية الإماراتية، والتي قالت فيه إن بيانها يأتي تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية، التي وجهت فيه انتقادات إلى الإمارات بشأن الغارات الجوية على عدن.

وقالت الخارجية الإماراتية "تحتفظ الإمارات بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي".