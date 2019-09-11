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الاكثر مشاهدة - شاهد : السارق الإماراتي ‘‘خلفان’’ يمارس مهنته المفضلة في هذه المحافظة اليمنية قبل قليل .. ومسؤول شجاع يتعهد بقطع يده (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - تعهد محافظ سقطرى رمزي محروس، اليوم الأربعاء، بالوقوف أمام كل يد تحاول العبث بالأرخبيل وعدم السماح بنشر الفتنة.

وقال ان ما يقوم به المندوب الاماراتي (المزروعي) وأدواته من الاعتداء على مؤسسات الدولة سلوك مستهجن ومرفوض ويجب التوقف عنه فورا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأضاف محروس، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك: سنعزز حماية مؤسسات الدولة ولن نسمح بأيادي العبث للنيل منها، لافتا الى توجيه الأجهزة الامنية بتعزيز حماية مؤسسات الدولة والوقوف أمام خطوات ومخططات التخريب والعبث.

واتهم المحافظ المندوب الاماراتي خلفان المزروعي والمسؤول عن مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية باقتحام مؤسسة الكهرباء في محافظة سقطرى بمعية عدد من عناصر الانتقالي وسيطرتهم على مولدات ومحولات كهربائية وسحبها من المحطة.

وقال محروس إن من يراهن على خلط الأوراق ومعاقبة أبناء سقطرى والنيل من خدماتهم وإذكاء الفتنة "فرهانه خاسر ولن يمروا". 

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