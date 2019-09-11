الاكثر مشاهدة - حزب الإصلاح يوجه رسالة عاجلة لأنصاره ويكشف عن حدث هام خلال ساعات و‘‘اليدومي’’ يلقي كلمته الأخيرة على قناة سهيل .. شاهد التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح يوجه رسالة عاجلة لأنصاره ويكشف عن حدث هام خلال ساعات و‘‘اليدومي’’ يلقي كلمته الأخيرة على قناة سهيل .. شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر حزب التجمع اليمني للإصلاح اليوم الاربعاء بلاغاً صحفياً هاماً بشأن مناسبة الذكرى الـ29 للتأسيسه.

وهنأت الدائرة الإعلامية للإصلاح أعضاء الحزب ومناصريه ومحبيه بهذه المناسبة، مشيرة إلى أن الاحتفاء سيبدأ مساء الخميس، تحت هاشتاج #الذكرى29لتاسيس _الاصلاح، وبشعار الذكرى الذي تم تصميمه.

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وأكدت –في بلاغ صحفي- وصل مأرب برس نسخة منه أن رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي، سيلقي خطاباً هاماً على قناة سهيل مساء الخميس، يتناول مواقف الإصلاح من مختلف القضايا على الساحة الوطنية.

نص البلاغ الصحفي:

تهنئكم الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى الـ29 للتأسيس الحزب في 13سبتمبر 1990، وتود أن تلفت عناية أعضاء ومناصري ومحبي الإصلاح في كل المحافظات اليمنية، إلى أن الاحتفال بالمناسبة سيبدأ مساء الخميس الساعة السابعة مساء تحت هاشتاج: #الذكرى29لتاسيس _الاصلاح، كما تم إقرار شعار الذكرى الخاص بالاحتفالية.

وبهذه المناسبة سيلقي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي، خطاباً هاماً على قناة سهيل مساء الخميس، يتناول مواقف الإصلاح من مختلف القضايا على الساحة الوطنية.

والدائرة الإعلامية إذ تجدد التهاني لكل أعضاء الإصلاح وكل القوى السياسية بهذه الذكرى، فإنها تأمل التفاعل مع هذا الاحتفالية التي حرصنا أن تكون في حدها الأدنى بسبب ما تمر بها البلاد، لكننا حرصنا أيضاً على ألا تفوت هذه المناسبة التي تمثل أبسط مظاهر الحياة السياسية التي صادرتها مليشيا الحوثي الانقلابية دون احتفاء، آملين أن تكون ذكرى تأسيس الإصلاح بداية عهد جديد لوطننا وشعبنا المناضل، ومحطة انطلاق نحو غدٍ أفضل.