شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين العدو اللدود للإمارات في منصب رفيع في أهم محافظة جنوبية .. شاهد (صورة+فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعيين قائد لقوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة وقضى القرار بتعبين العقيد عبدربه محمد صالح لعكب قائد لقوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة ويرقى الى رتبة عميد . ​ ​ Advertisements ​ ​ ​​ ​​​ ​​​​ ​​​​ ​​​​​

يشار الى ان العقيد لعكب كان أحد ابطال تحرير شبوة من مليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - قرار جمهوري بتعيين العدو اللدود للإمارات في منصب رفيع في أهم محافظة جنوبية .. شاهد (صورة+فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.