الاكثر مشاهدة - سيناتور أمريكي يباغت ‘‘محمد بن سلمان’’ بسؤال مباشر ومحرج عن مصير خاشقجي.. لن تصدق كيف كان الرد

شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكي يباغت ‘‘محمد بن سلمان’’ بسؤال مباشر ومحرج عن مصير خاشقجي.. لن تصدق كيف كان الرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف سيناتور أمريكي عن ردة فعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عند مواجهته في لقاء خاص بقضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال السيناتور كينغ في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية إن ولي عهد السعودية "لم يكن غاضبا ولم يكن متفاجئا" عندما فتحا موضوع مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أنه كان "مستعدا للحديث عن الأمر ومواجهته".



والتقى السيناتوران، آنجوس كينغ وتود يونغ، بولي العهد السعودي، نهاية الأسبوع الماضي، في جدة، وتطرقا إلى قضية مقتل خاشقجي، وملف الحرب في اليمن.

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وفي الوقت الذي رفض فيه كينغ التطرق إلى تفاصيل الحديث الخاص مع ولي العهد السعودي، قال: "أعتقد أنه (الأمير محمد بن سلمان) يعلم أن لديه مشكلة، ويعلم أن عليه أن يكون أكثر انفتاحا ويجب أن يتحمل أشخاص المسؤولية"، لافتا إلى أن ولي العهد السعودي "يعلم ما هي التوقعات" في الكونغرس.



وأضاف كينغ أنه أكد في حديثة لولي العهد السعودي أن قضية خاشقجي لا تزال "عقبة كبيرة" في العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أنه والسيناتور يونغ كانا "مباشرين جدا" في حديثهما مع الأمير محمد بن سلمان.



وفي الشأن اليمني، لفت كينغ إلى أنه ويونغ تحدثا مع عدد من المسؤولين العسكريين السعوديين حول هذا الملف، مؤكدا تحقيق "نوع من التقدم" في هذا الشأن على حد تعبيره، وملقيا الضوء على أنه يعتقد بأن السعوديين والإماراتيين ينوون "فك ارتباط الدولتين" من الصراع في اليمن.