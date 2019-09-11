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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتحي بن لزرق يكشف عن اخطر عمل قامت به الامارات في اليمن ..«تفاصيل صادمة»

عمدت قوات الامارات منذ دخولها محافظة شبوة على تعطيل عمل ميناء بلحاف ومنع تصدير العاز من من المحطة الغازية في بلحاف . وفي هذا الصدد كشف الصحفي فتحي بن لزرق في تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" سبب قيام الامارات بتعطيل ميناء بلحاف ومنع تصدير الغاز . ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : قطر تعلن عن «بشرى خير» وسط الأزمة الخليجية .. ومحمد بن زايد يصاب بجلطة دماغية بعد قراءته لهذا الخبر ! • صورة نادرة للملك سلمان وولي العهد .. شاهد كيف كان شكل الامير محمد بن سلمان وهو في سن الطفولة .. نباهة مبكرة ونظرة ثاقبة Advertisements • عاجـــل : السعودية تتعرض لهجوم عسكري ايراني مباغت وقناة العرب تقطع جميع برامجها وتنقل تطورات الاحداث ..شاهد • عـــــاجـــــل : السعودية تصحو على خبرا مروع ومفاجأة صادمة .. شاهد كيف كان مصير الداعية السعودي الشهير الذي انتقد هيئة الترفيه قبل ايام ..«فيديو وصور» • عاجـــل : مصدر يقطع الشك باليقين ويكشف حقيقة مقتل الاميرة "هيا بنت الحسين" في لندن ---------------------------------------- وقال بن لزرق انه تبادل اطراف الحوار قبل عام مع مسئول كبير في الدولة واخبره بصريح العبارة ان اليمن اذا استعادت تصدير الغاز مجددا عبر ميناء بلحاف فلن تكون محتاجة لأحد ، مضيفا ان ايرادات الغاز وحدها ستغطي كل احتياجات اليمن . الجدير بالذكر ان ميناء بلحاف يصدر غاز تبلغ طاقته 6 ملايين و700 ألف طن سنويا معظمه إلى آسيا واوربا وبلغت إيراداته في 2014م 800 مليون دولار ومنذ ٤ سنوات عطلته الامارات وحولته لثكنة عسكرية .

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