شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع خميني اليمن على يد القوات اليمنية والسعودية بصعدة.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية ان مصور قناة المسيرة الحوثية لقي مصرعه خلال معارك مع قوات الجيش الوطني في صعدة. وقالت المصادر ان مصور قناة المسيره (خميني حسين عبدالله خطبة" لقي مصرعه على يد قوات الجيش الوطني و القوات السعودية بمنطقة كتاف اثناء محاولته تصوير عملية عسكريـه انتهت بهلاكه وهلاك 15 من مليشيات الحوثيين بصعدة. قد يهمك ايضاً: - الانتقالي يقبل الفريق ”علي محسن” ويرفض الوزير ”أحمد الميسري” في مشاورات جدة.. وهذا موقف الشرعية..! - بكل جرأة .. الفنانة سوسن بدر: هذا ما حدث بيني وبين الفنان ” عادل إمام ” خلف الكواليس وتم حذفه من الفيلم! Advertisements

وشهدت محافظة صعدة خلال الايام الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي تمكن الجيش المسنود من قوات التحالف من تحقيق عمليات نوعية في عمق صعدة شمال اليمن.

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