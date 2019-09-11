الحوثيون يختطفون تاجر في إب ويواصلون فرض الاتاوات المالية

أفادت مصادر محلية، باختطاف مليشيا الحوثي الانقلابية، رجل أعمال في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت المصادر، لمراسل" يمن شباب نت"، إن مسلحين من مليشيا الحوثي الانقلابية يقودهم المدعو "أحمد صالح وجيه الدين السيد" و"يوسف المنزلي" وقيادي حوثي يدعى "أبو عقيل"، اختطفوا التاجر إبراهيم الحداد من محله التجاري وسط مدينة إب، واقتادوه على متن عربة عسكرية ـ طقم ـ إلى منطقة ميتم شرق مدينة إب.



وأضافت المصادر بأن الخاطفين تجاوزوا جميع النقاط الحوثية الممتدة على طول خط (إب ـ ميتم) دون اعتراض من أحد.



وأشارت المصادر إلى أن القيادات الحوثية نهبت سيارة "الحداد"ورفضت الإفراج عنه، رغم علم الأجهزة الأمنية بالحادثة.



في سياق متصل واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية، فرض اتاوات مالية على محلات تجارية وصيدليات ومؤسسات طبية في مدينة إب، تحت مسمى دعم مناسبة عاشوراء.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيا أغلقت عدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بعد رفض ملاكها دفع تلك الاتاوات.



ويتعرض تجار ورجال أعمال محافظة إب، لاستهداف مباشر من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، التي أثقلت كاهلهم بالاتاوات المالية الكبيرة، الأمر الذي أدى إلى إفلاس البعض وإغلاق محلات أخرى في كثير من مديريات المحافظة.



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