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قيادي في الإنتقالي يؤكد إستمرار حوار جدة ويكذب الحكومة
الأربعاء 11 سبتمبر 2019
سالم ثابت العولقي
كتب
الخليج 365
أكد قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، إستمرار حوار جدة الذي دعت له المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس، على خلفية أحداث أغسطس الماضي .
وقال عضو هيئة رئاسة المجلس، سالم ثابت العولقي، في تغريدة له بتويتر، "ردا على الكثير من الاستفسارات التي تصل حول حوار جدة.. نعم، الحوار مستمر برعاية الإخوة في التحالف العربي".
وأضاف "الكذب والإنكار لن يخرج الحكومة من ورطتها بل الحوار، وذلك ما نقوله منذ البداية"، في إشارة إلى تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين بشأن فشل الحوار .
وتواصل الحكومة اليمنية تعنتها إزاء المشاركة في إجتماعات حوار جدة، على الرغم من ترحيبها وموافقتها على الحوار، حيث وضعت الحكومة العديد من الإشتراطات المتناقضة من أجل المشاركة أبرزها تحول المجلس إلى حزب سياسي، قبل أن تعود للمطالبة بإن يكون الحوار مع الإمارات وليس المجلس .
في المقابل، يتواجد وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي برئاسة رئيس المجلس، اللواء، عيدروس الزبيدي، في جدة، منذ أيام، في زيارة هي الثانية من أجل المشاركة في الحوار .
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