مسهور : الحكومة اليمنية تعيش إختناق في حوار جدة

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
هاني مسهور
كتب
الخليج 365 - أيمن منصور
أكد الكاتب الصحفي، هاني مسهور، أن الحكومة اليمنية تعيش حالة إختناق في حوار جدة التي دعت له وزارة الخارجية السعودية، لإنهاء الخلافات بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الجنوبي، عقب تحركات للأخير أنتهت بطرد معسكرات حزب الإصلاح من العاصمة عدن والمحافظات المجاورة .
وقال مسهور في تغريدة له بتويتر، "الحكومة اليمنية تعيش اختناق في حوار جدة وكل محاولاتها لافتعال أزمات تخرجها من المأزق فشلت وكذلك أفشلت" .. مؤكداً أنه لا حلول أمامهم سوى الثلاثة عشر نقطة يوقعون عليها ويعودون إلى غرف الفنادق ليعود رجال الخنادق لمواقعهم فالجنوبيين ماضين في مشوارهم نحو الهدف المحدد .
ودعت الخارجية السعودية منتصف أغسطس طرفي النزاع في عدن، الحكومة والإنتقالي، إلى إجتماع طارئ لبحث الملفات والقضايا العالقة بين الجانبين وإنهاء الخلافات بينهما من أجل التفرغ لإستكمال تحرير اليمن من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وعلى الرغم من ترحيب الطرفين بالدعوة وموافقتهما على المشاركة، إلا أن الحكومة رفضت حضور الإجتماعات المباشرة مع وفد المجلس الإنتقالي الذي يترأسه رئيس المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي، والذي حضر إلى جدة مرتين وسط رفض حكومي غير مبرر .
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