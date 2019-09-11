مصرع خميني مصور المسيرة في عملية عسكرية بكتاف صعدة

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
خميني حسن عبدالله حطبه
كتب
الخليج 365 - صعدة
قالت مصادر عسكرية، أن 16 من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية، لقوا مصرعهم، خلال عملية عسكرية للقوات السعودية واليمنية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لزعيم المتمردين، عبدالملك الحوثي .
وذكرت المصادر، أن من بين القتلى، مصور قناة المسيرة التابعة للميليشيات، خميني حسن عبدالله حطبه، مشيرة إلى أن حطبه قتل خلال محاولته فبركة عملية عسكرية للعناصر الإنقلابية في جبهة كتاف صعدة .
ونشرت الميليشيات صورة تنعي فيها مصرع حطبه، لكنها قالت أنه قتل خلال ما أسمتها معركة "النفس الطويل" في محز بضحيان صعدة .
وشهدت صعدة خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة والميليشيات الإنقلابية، بعد حصار فرضته الأخيرة على لواء تابع للشرعية في وادي آل جبارة، قبل أن تتدخل مقاتلات الأباتشي لفك الحصار مما أسفر عن مقتل قرابة 300 من العناصر الإنقلابية بينهم قائد محور صعدة، العميد أمين الحميري .
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