شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء قبل قليل .. "تفاصيل اولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، بوقوع انفجار عنيف هز منطقة حدة. وأوضحت المصادر الى أن أسباب الانفجار لم تعرف حتى الان. Advertisements اخر الاخبار الساخنة:

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