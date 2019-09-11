شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الوقوف من اجل التغيير يعلن عن المشاريع الفائزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز/ وفاء المطري

اعلن مؤتمر الوقوف من أجل التغيير في تعز عن فوز المتحدثة مها عون بالمركز الآۆلْ والمتحدث علاء خالد بالمركز الثاني بمنح تمويليه من منصتي30 لمشاريعهم ، والتي ستساهم في رفع وعي المجتمع حول ثقافة التعايش ونشر السلام ونبذ التمييز العنصري بكل انواعه واشكاله بين ابناء المجتمع وجاءت هذه النتيجة بعد تصويت الحضور للمشاريع التي نالت استحسانهم .

جاء ذلك خلال اقامة منظمة شباب بلا حدود للتنمية بالشراكة مع منصتي 30 إذاعة هولندا العالمية اليوم الاربعاء في منتزه التعاون حفل ختامي للمتنافسين في مؤتمر الوقوف من أجل التغيير ، والذي هدف إلى إشراك الشباب في الوقوف لإحداث التغيير الإيجابي من خلال تمويل مشاريع سيتم اطلاقها في السوشل ميديا.

وأكد ماجد الخليدي مدير منظمة شباب بلا حدود للتنمية أن مؤتمر الوقوف من أجل التغيير استهدف الشباب في محافظة تعز ممن يمتكلون مشاريع قادرة على خلق بيئة إيجابية من خلال مشاريعهم الإبداعية في مواقع التواصل الاجتماعي، واضاف ان المؤتمر نُظم بالشراكة مع منصتي 30 وإذاعة هولندا العالمية وتم الإعلان عنه في السوشل ميديا ليتم اختيار المتقدمين من الشباب بكل شفافية ووضوح ممن يمتلكون افكار مشاريع إبداعية، وقال ان اختيار المتنافسين الأربعة سبقه العديد من المراحل التنافسية للوصول إلى المرحلة النهائية والحفل الختامي التتويجي .

واشارت سمر العريقي الممثلة لمنصتي30 في المؤتمر "ان المؤتمر كان بمثابة منصة تنافسية لأفضل المشاريع المجتمعية الشبابية المستدامة والتي سيتم تنفيذها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجعل هذه الوسائل أدوات فعالة تساهم في خلق بيئة إيجابية لحياة الآخرين ، واكدت ان المؤتمر اعطى مساحة لتصويت الحضور لأفضل مشروعين ليتم بعد ذلك تمويلهما من منصتي30"

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وقال الكاريكاتير رشاد السامعي أن الشباب المبدع هو من يساهم في إحداث التغيير وتطوير مجتمعه ، وهو من يعول عليه في بناء الاوطان وازدهاره وتنميته.

وكان المؤتمر قد استعرض أفكار مشاريع المتحدثين الأربعة حيث بدأت المتحدثة الأولى مها عون التي استعرضت مشروعها الذي تسعى لتنفيذه عبر وسائل السوشل ميديا للحد من العنصرية المتفشية بين صفحات هذا العالم الالكتروني .

المتحدث الثاني / امجد مكي فكر بالانتحار بعد تعرضه للتنمر الالكتروني بسبب منشور رياضي وهو مادفعه للتفكير بتنفيذ مشروع سيوفر بيئة أمنه للشباب للتعبير عن آرائهم بدون خوف من التنمر الالكتروني وذلك عن طريق منصة شبابية وتطبيق الكتروني فيه فريق استشاري تخصصي لمساعدة من تعرضوا للتنمر .

المتحدثة الثالثة / بسمة حبيب : فكرة مشروعها كانت عن ( التفكير خارج الصندوق) والتي اوجدت حل وتغيير لهذه المشكلة من خلال انشاء موقع الكتروني تعليمي ومنصة تحوى المباحث والمعلومات اللازمة لكافة الاقسام المختلفة التي يريدها الباحث لكون المحتوى المتوفر حاليا معظمه باللغة غير العربية .

المتحدث الرابع / كان علاء خالد الذي عرض مشروعه وهو عبارة عن إذاعة تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر السلام ونبذ خطاب الكراهية ولدعم المبدعين من كل المحافظات بالإضافة لبرامج التوعية كل ذلك على مواقع التواصل التي أصبحت أكثر تأثيراً من أي وسيلة إعلامية أخرى .



وتخلل المؤتمر الذي حضره مهيب الحكيمي وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية والهندسية وعدد من مدراء العموم وممثلي عن منظمات المجتمع المدني ونخبة من شباب تعز، العديد من الفقرات الفنية والتراثية وتكريم الكاريكاتير رشاد السامعي كشخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال رسوماته التي تلامس قضايا الشباب والمواطن اليمني وقد تم عرض العديد من لوحاته الابداعية الفنية التشكيلية في المؤتمر.