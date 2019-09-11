شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يسقط دراون حوثية باتجاه نجران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اسقطت دفاعات التحالف صباح اليوم الأربعاء طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مدنية نجران. Advertisements ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي ان التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين. وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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