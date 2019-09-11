شكرا لبحثكم عن خبر كنسل الشكشوكة .. مواطن سعودي يغضب بسبب هدف القراوي ويغادر المطعم بدون فطور .. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تقرير / عيدروس باحشوان ميناء عدن ينفض غبار الزمان رغم محاولات سحب البساطأهمية ميناء عدنميناء عدن إحدى الموانئ البحرية الرئيسية والهامة بمنطقة خليج عدن, والذي يقع

المزيد ...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كنسل الشكشوكة .. مواطن سعودي يغضب بسبب هدف القراوي ويغادر المطعم بدون فطور .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.