المخا.. خلل فني يتسبب بايقاف خدمات شبكة الهاتف النقال MTN

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات _ الخليج 365

توقفت خدمات الاتصالات والإنترنت لشركة الاتصالات الدولية MTN في المخا، منذ ظهر اليوم الأربعاء؛ نتيجة خلل فني.

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وأفادت مصادر هندسية أن محطة الاستقبال والإرسال في برج المحطة الرئيس تعرضت لخلل فني، مما أدى إلى خروج تغطية شبكة MTN عن مدينة المخا وأريافها.

ولم تحدد المصادر موعد إعادة الشبكة للعمل، لكنها أكدت أنها تجري عملية إصلاح الخلل الفني.

وفقد مشتركو MTN في المخا خدمة الاتصالات والإنترنت منذ ظهر اليوم، وعبروا عن عدم قدرتهم على الاتصال والتراسل الاجتماعي بعدما فُقدت الشبكة تماماً.

وهذه هي المرة الثانية التي تتوقف فيها الشركة عن تقديم خدماتها لمشتركيها في المخا، بعدما توقفت عن العمل في 21 مايو الماضي، نتيجة تعرضها لعواصف رعدية صاحبت هطول الأمطار.