الميليشيات تتحدث عن نجاح عملية إستخباراتية أمنية في عمق مأرب المحررة

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
ذكرت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، عبر ما يسمى وزارة الداخلية في حكومتها غير المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، أنها نفذة عملية إستخباراتية في عمق مدينة مأرب المحررة والخاضعة بشكل كلي لسيطرة الإصلاح .
وقالت الميليشيات في بيانها، أنها تمكنت أمس من القضاء على ما منفذي جريمة إغتيال إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم المتمردين، الذي قتل إثر عملية إستخباراتية أعلنت عنها التحالف العبي في وقت سابق .
وذكرت الميليشيات أنها نفذت هذه العملية الأمنية التي وصفتها بالناجحة والنوعية في عمق مدينة مأرب، وتمكنت خلالها من القضاء على محمد علي قايد ضاوي، البالغ من العمر 54 عاماً، والذي تتهمه بإغتيال إبراهيم الحوثي .
وأعتبرت الميليشيات في بيانها، نجاح هذه العملية تأكيد على قدرتها للعوصول إلى عمق المناطق المحررة، فيما أعتبره محللون ومراقبون سياسيون، أنه يؤكد الشكوك والمعلومات التي تتحدث عن وجود تعاون إستخباراتي بين الميليشيات الإنقلابية وحزب الإصلاح، بتنسيق إيراني قطري .
وتأتي هذه الأنباء التي أعلنتها الميليشيات وسط صمت من قبل السلطات المحلية في محافظة مأرب التي ركزت إهتمامها خلال الأسابيع الماضية على مهاجمة المحافظات المحررة وصولاً إلى العاصمة عدن، وتناست مديرية صرواح التي لازالت تخضع لسيطرة الميليشيات الإنقلابية حتى اليوم .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.