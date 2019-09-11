الهلال الإماراتي يسلم سلطة المخا سيارتي إسعاف وأدوية ومسؤولون يعبرون عن شكرهم 

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب تعز - الخليج 365

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الأربعاء 11 سبتمبر ، السلطة المحلية بمديرية المخا التابعة لمحافظة تعز سيارتي إسعاف وكميات جديدة من الأدوية لمستشفى المخا العام ، في إطار الإستجابة الطارئة والدعم المتواصل من قبل دولة الإمارات للقطاع الصحي في الساحل الغربي وكافة المديريات والمحافظات اليمنية المحررة من قبضة المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.



وخلال التسليم الذي حضره مدير عام المديرية وقيادة السلطة المحلية جدد الأستاذ محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن التأكيد بأن القطاع الصحي ومختلف القطاعات التي تمس بدرجة أساسية حياة المواطنين في الساحل الغربي وكافة المحافظات المحررة تتصدر قائمة إهتمامات دولة الإمارات كون سلامة الإنسان وكرامته هو الهدف والغاية.

ورفعت دولة الإمارات خلال الأسابيع الماضية من وتيرة دعمها للقطاع الصحي في كافة المناطق والمديريات المحررة بالساحل الغربي.

وقال الجنيبي : ضمن حملة دولة الإمارات العربية المتحدة الصحية المتواصلة في مديريات الساحل الغربي تولي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الجانب الصحي أهمية خاصة وذلك في استجابة عاجلة لنداء الأهالي والمسارعة في إنقاذ حياة الأطفال من خطر الأوبئة وعلى رأسها الكوليرا وحمى الضنك.

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وأضاف، وبهذا الخصوص وجهنا الفرق الطبية بسرعة الوصول للمتظررين والعمل بكل جهد للحد من انتشار هذه الأوبئة ، وفق خطة عمل تشمل التوعية وطرق الوقاية.

ولفت الجنيبي إلى الإهتمام الكبير من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمستشفى المخا العام الذي أعادت الهيئة تأهيله في وقت سابق ليكون مستشفى محوري قائلا : اليوم نحن في مديرية المخا قمنا بإهداء مستشفى المخا العام سيارتي إسعاف لتتمكن من الوصول إلى مختلف المناطق النائية ونقلهم الى المستشفى ، كما تم تسليم شحنة جديدة من الأدوية ومحاليل مخبرية متكاملة لتمكن المستشفى من مكافحة الأوبئة وتقديم خدماته المجانية للمواطنين.

واختتم الجنيبي تصريحه متمنيا السلامة للجميع بالقول : سنكون بإذن الله مع أبناء الساحل الغربي في الرخاء والشدة ، فالعمل الإنساني غايتنا وسلامة الإنسان وكرامته هو الهدف .. ونتمنى السلامة للجميع .

من جانبه عبر الأستاذ سلطان محمود مدير عام مديرية المخا عن سعادته وشكره للدور الريادي الذي تبذله دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية ( هيئة الهلال الأحمر) لدعم وإنعاش القطاع الصحي بالمديرية في سبيل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

مؤكداً أن هذا الدعم السخي والنادر الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني سيظل محفورا في الذاكره ولا ينكره إلا جاحد.

وأضاف مدير عام المديرية : تواصلاً للحملة الصحية التي تقوم بها دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تم اليوم تسليمنا سيارتي إسعاف لمستشفى المخا العام لتكون في خدمة أبناء المديرية وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية البعيدة عن مركز المديرية . وأضاف ، كما تم تسليمنا كميات جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية ، وبالأمس تم دعم المركز الصحي في يخُتل بكميات مماثلة … شكرا لدولة إمارة الخير .

وفي ذات السياق أكد الدكتور أمين الشاذلي مدير مكتب الصحة في المديرية أن الدعم السخي والمتواصل من قبل دولة الإمارات انتشل القطاع الصحي وأسهم إلى حد كبير في إنقاذ حياة المواطنين والتخفيف من معاناتهم..

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كانت قد سلّمت مستشفى المخا العام في وقت سابق سيارة إسعاف وأخرى للخدمات