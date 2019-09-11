معين عبدالملك يعزي بوفاة الفنان الحضرمي هود العيدروس

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

معين عبدالملك

كتب متابعات _ الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة الفنان اليمني الكبير هود العيدروس، الذي وافاه الاجل، مساء امس الثلاثاء في مدينة جدة، بعد حياة زاخرة بالابداع في خدمة الفن والطرب الاصيل.



ونوه رئيس الوزراء في برقية عزاء وجهها إلى نجل الفقيد عيدروس وجميع اخوانه وافراد اسرته الكريمة، بما تميز به الفنان الراحل من اداء مميز لالوان الغناء الحضرمي وحرصه على حفظ تراثه، وما قدمه من محاولات لتجديد الاغاني اليمنية من خلال صالونه الفني الخاص في مدينة جدة الذي كان له دور بارز في تنمية قدرات الكثير من الفنانين الصاعدين وتدريبهم على الغناء وعزف الموسيقى.

وعبر رئيس الوزراء عن أحر تعازيه وصادق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد، وللوسط الفني والشعب اليمني والخليجي والعربي عامة بهذا المصاب.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان . "انا لله وانا اليه راجعون".

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وكان قد فجع الوسذ الفني اليمني، بإعلان خبر وفاة الفنان العيدروس، بأحد مستشفيات مدينة جدة، بعد صراع مع المرض.

وكانت أسرة الفنان قد أعلنت اليوم وفاته بأحد مستشفيات مدينة جدة، حيث غرد نجله عيدروس العيدروس على موقع "تويتر" بتعليق: "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. بعد معاناة مع المرض توفي والدي هود عيدروس العيدروس".

كما قال نجل الفنان أن الدفن سوف يكون في مقابر المعلاة بمكة المكرمة، والصلاة عليه بعد صلاة الفجر في الحرم.

واشتهر العيدروس بأداء الغناء الحضرمي، حيث كانت من أشهر أعماله بنت البادية، ويلومون الجمل، ومشتاق للمغرب، ثم انقطع العيدروس عن الفن لفترة طويلة بلغت 10 سنوات، ليعود عام 2014 بثنائي غنائي مع الفنانة سالي سيف، جدد من خلالها الفنان أغنيته الفولكلورية اليمنية القديمة "الحسيني".